16-летняя россиянка дебютировала на Australian Open с победы

16-летняя россиянка Андреева дебютировала на Australian Open с победы над Перу

Российская теннисистка Мирра Андреева дебютировала на Australian Open с победы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга 16-летняя спортсменка обыграла американку Бернарду Перу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Во втором раунде Андреева сыграет против шестой ракетки мира Онс Жабер из Туниса. Россиянка занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

11 декабря Андреева была признана новичком года по версии WTA в 2023 году. Награда присуждается теннисисткам, которые дебютировали по ходу сезона в сотне лучших в рейтинге WTA или добились других достижений в сезоне.