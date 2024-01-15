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13:29, 15 января 2024Спорт

16-летняя россиянка дебютировала на Australian Open с победы

16-летняя россиянка Андреева дебютировала на Australian Open с победы над Перу

Фото: Robert Deutsch / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева дебютировала на Australian Open с победы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга 16-летняя спортсменка обыграла американку Бернарду Перу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Во втором раунде Андреева сыграет против шестой ракетки мира Онс Жабер из Туниса. Россиянка занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

11 декабря Андреева была признана новичком года по версии WTA в 2023 году. Награда присуждается теннисисткам, которые дебютировали по ходу сезона в сотне лучших в рейтинге WTA или добились других достижений в сезоне.

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      Дарья Коршунова
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