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20:10, 15 января 2024Из жизни

В России пойман съевший чужую собаку мужчина

В Хабаровске мужчина похитил и съел сторожевую собаку из гаражного кооператива

Фото: James Barker / Unsplash

В Хабаровске поймали мужчину, который съел чужую собаку. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

Накануне в полицию поступила жалоба на неизвестного, который проник на территорию гаражного кооператива, отвязал сторожевого пса и увел его в лесополосу. Автор жалобы оценил нанесенный ущерб в 60 тысяч рублей.

На следующий день сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Хабаровска, который несколько дней приходил в гаражный кооператив и подкармливал собаку. Когда та стала его узнавать, он воспользовался этим и похитил ее.

Как только животное стало признавать его, мужчина отвязал поводок и увел животное в лесополосу в пригороде Хабаровска, где умертвил и разделал. В дальнейшем мясо, со слов задержанного, он употребил в пищу

УМВД России по Хабаровскому краю

В прошлом похититель собаки уже привлекался к уголовной ответственности за сходное деяние.

Задержанного подозревают в краже. Он находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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      Олег Парамонов
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