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14:45, 15 января 2024Спорт

Футболист «Динамо» сравнил уровень туристического сервиса в России и США

Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что в США сервис для туристов лучше, чем в России

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнил уровень туристического сервиса в России и США. Его слова приводит Sport24.

Футболист раскритиковал уровень сервиса в России. «Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком», — отметил он.

Лещук поделился, что, когда поднимался на водопад в США, там на каждом уровне высоты были туалеты, в которых поддерживается чистота. «Если бы это было в России, у нас больше людей летало бы на Алтай и Камчатку», — заключил спортсмен.

Ранее Лещук сравнил жизнь в Москве и в США. Футболист отметил, что в российской столице жить лучше, но за всю страну он говорить не может.

Лещук выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2023/2024 он провел за бело-голубых семь матчей в чемпионате России, в которых пропустил шесть мячей.

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