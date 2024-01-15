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16:53, 15 января 2024Наука и техника

«Калашников» поставил более 10 тысяч пистолетов Лебедева

«Калашников»: в 2023-м силовикам поставлено более 10 тысяч пистолетов Лебедева

Фото: Пресс-служба ГК "Калашников" / РИА Новости

В 2023 году Ижевский механический завод (ИМЗ) произвел и поставил российским силовикам более 10 тысяч компактных пистолетов Лебедева (ПЛК). Об этом со ссылкой на концерн «Калашников» сообщает ТАСС.

«ИМЗ освоил серийный выпуск и выполнил госконтракты 2023 года по поставке компактных пистолетов Лебедева для силовых ведомств РФ общим количеством более 10 тысяч изделий», — заявили в компании.

Отмечается, что ИМЗ вдвое увеличил выпуск пистолетов Ярыгина и нарастил производство гражданских охотничьих ружей МР-27 и МР-43, а также пневматических изделий МР-512 и МР-654.

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В декабре прошлого года «Калашников» сообщил, что автоматы Калашникова АК-12 и АК-15, а также новые пистолеты Лебедева приняли на вооружение российской полиции.

В июле того же года концерн заявил, что опытную эксплуатацию модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1 производства ИМЗ в Росгвардии успешно завершили.

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      Иван Потапов
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