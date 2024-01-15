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16:06, 15 января 2024Спорт

На Открытом чемпионате Австралии спели «Калинку»

Зрители спели «Калинку» во время матча Калинской и Волынец на Australian Open
Анна Калинская

Анна Калинская. Фото: Kelly Defina / Getty Images

Зрители спели «Калинку» во время матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Песня прозвучала в перерыве встречи между россиянкой Анной Калинской и представительницей США Кэти Волынец. Американка, имеющая украинские корни и знающая русский язык, с улыбкой отреагировала на действия публики.

Калинская победила Волынец со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Всего теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. В следующем круге россиянка сыграет против Аранчи Рус из Нидерландов.

Ранее на Australian Open с победы стартовала 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева. В матче первого круга она обыграла американку Бернарду Перу со счетом 7:5, 6:2.

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