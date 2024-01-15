На Украине военкомы положили на землю двух мужчин в ходе мобилизации

В Ивано-Франковске военкомы положили на землю двух мужчин в ходе мобилизации

На Украине на видео попали мужчины в военной форме, жестко задержавшие прохожих в ходе мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Во время задержания военкомы положили двоих мужчин на землю рядом с проезжей частью. Как сообщают паблики, инцидент произошел в Ивано-Франковске, однако точное время и место съемки неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования устраивают облавы на призывников в подконтрольном Киеву Запорожье. Как рассказал председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, мужчин ловят в прямо на улицах и в маршрутках.

В Закарпатье местные жители пригрозили военкомам камнями и вилами, когда те развернули блокпост, на котором выдают мужчинам повестки. Во время конфликта военкомы остановили для досмотра машину со львовскими номерами, однако вскоре решили ее пропустить.