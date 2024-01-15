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23:56, 15 января 2024Спорт

Назван лучший игрок года по версии ФИФА

Лионель Месси назван лучшим игроком года по версии ФИФА

Фото: CHINA STRINGER NETWORK / Reuters

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назван лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Прямую трансляцию церемонии, проходящей в Лондоне, ведет телеканал «Матч ТВ».

Помимо Месси, среди кандидатов были норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд и нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

При определении лауреата премии учитывались успехи игроков с 19 декабря 2022-го по 20 августа прошлого года. Месси в четвертый раз в карьере стал обладателем приза от ФИФА.

Ранее был назван лучший тренер года по версии ФИФА. Приз получил испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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      Алексей Гусев
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