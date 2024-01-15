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11:47, 15 января 2024Спорт

Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за поддержку Кадырова

Посольство Украины в Канаде осудило боксера Бетербиева за поддержку Кадырова

Фото: Action Images / Andrew Couldridge / Reuters

Посольство Украины в Канаде осудило российского боксера Артура Бетербиева за поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова. Заявление организации приводится в соцсети X.

В посольстве раскритиковали Бетербиева за то, что в речи после победного поединка он прославлял Кадырова. «Еще одно доказательство того, что никакого политического нейтралитета российских спортсменов нет», — заключили дипломаты.

14 января Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом. Поединок состоялся в канадском Квебеке и завершился в седьмом раунде техническим нокаутом. Бетербиев, выступающий под флагом Канады, защитил три чемпионских титула в полутяжелом весе: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Всего в активе 38-летнего чеченского боксера 20 побед и ни одного поражения.

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      Дарья Коршунова
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