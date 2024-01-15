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07:47, 15 января 2024Мир

Политик оценил влияние событий в Турции на членство Швеции в НАТО

Политик Перинчек заявил о влиянии событий в Турции на вступление Швеции в НАТО
СюжетСанкции против России:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что с начала 2024 года в стране произошли события, который определили новый период в ее истории. Об этом передает РИА Новости.

Перинчек заявил о влиянии событий в Турции на членство Швеции в НАТО и предположил, что членство страны в Североатлантическом альянсе будет одобрено. Он подчеркнул, что Турция вошла не в 2024 год, а в новый период.

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«Это исторический период, через который проходит Турция, а не процесс, который хочет правящая Партия справедливости и развития, что говорит о том, что не все будет так, как хочет правящая партия», — подчеркнул политик.

Перинчек добавил, что для его партии являются принципиальными отношение Турции к НАТО, стабильность в Черном море и отношение к санкциям против России. Он подчеркнул, что «Родина» отстоит свои позиции по этим проблемам.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году. Они сделали это на фоне начала военного конфликта Москвы и Киева. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года. Швеция пока не присоединилась из-за разногласий с Турцией.

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      Марина Совина
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