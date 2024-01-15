ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ

ЦСКА проиграл Автомобилисту и потерпел второе поражение подряд в КХЛ

Московский ЦСКА на выезде проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 15 января и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Брукс Мэйсек, Андрей Обидин и Денис Баранцев. У москвичей отличились Владислав Каменев и Константин Окулов.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, в активе команды 56 очков, команда занимает седьмое место в Западной конференции. «Автомобилист» с 64 очками находится на четвертом месте в Восточной конференции.

ЦСКА в следующем матче 17 января на выезде сыграет с «Авангардом». «Автомобилист» в тот же день примет «Адмирал».