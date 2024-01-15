Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
1:2
2-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
1:1
1-й период
live
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
0:0
1-й период
live
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Эмиль Руусувуори
17 января
03:00 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Анастасия Потапова
Завтра
08:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open — парный разряд (ж)
20:36, 15 января 2024Спорт

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ

ЦСКА проиграл Автомобилисту и потерпел второе поражение подряд в КХЛ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Московский ЦСКА на выезде проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 15 января и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Брукс Мэйсек, Андрей Обидин и Денис Баранцев. У москвичей отличились Владислав Каменев и Константин Окулов.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, в активе команды 56 очков, команда занимает седьмое место в Западной конференции. «Автомобилист» с 64 очками находится на четвертом месте в Восточной конференции.

ЦСКА в следующем матче 17 января на выезде сыграет с «Авангардом». «Автомобилист» в тот же день примет «Адмирал».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это однозначно подвиг». Подбитый над Азовским морем самолет ВКС России уцелел. Пилот сумел посадить его

      В Киргизии заявили о срыве госпереворота

      Женщина попала под лавину и выжила благодаря незнакомцу

      Неизвестный забрался в квартиру россиянки и попытался ее изнасиловать

      Зеленский попросил Швейцарию провести мирные переговоры по Украине

      Пожилой мужчина развелся с женой и влюбился в коллегу на 20 лет моложе себя

      Названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем

      В правительстве опровергли сообщения о возможном запрете экспорта бензина

      Двое россиян изрезали ножом соседа после драки собак во дворе

      В Эстонии рассказали об угрозе НАТО со стороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости