Украинская теннисистка высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2024

Элина Свитолина заявила, что ждет реакцию от НОК Украины на допуск россиян до ОИ

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о допуске российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже принял соответствующее решение и теперь она ждет ответа Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. «Мы следим за развитием ситуации, посмотрим, как будет выглядеть следующий шаг», — заявила Свитолина.

Ранее другая украинская теннисистка Леся Цуренко сочла, что россияне должны бойкотировать Игры в знак солидарности с недопущенными соотечественниками. «Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — отметила она.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.