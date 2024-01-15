Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
0:1
1-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
Сегодня
21:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Сегодня
21:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Эмиль Руусувуори
17 января
03:00 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Анастасия Потапова
Завтра
08:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open — парный разряд (ж)
17:18, 15 января 2024Спорт

Украинская теннисистка высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2024

Элина Свитолина заявила, что ждет реакцию от НОК Украины на допуск россиян до ОИ

Фото: Issei Kato / Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о допуске российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже принял соответствующее решение и теперь она ждет ответа Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. «Мы следим за развитием ситуации, посмотрим, как будет выглядеть следующий шаг», — заявила Свитолина.

Ранее другая украинская теннисистка Леся Цуренко сочла, что россияне должны бойкотировать Игры в знак солидарности с недопущенными соотечественниками. «Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — отметила она.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша согласилась пустить немецкие войска на свою территорию. Зачем НАТО усиливает ближайший к России фланг?

      Жена Игоря Николаева отреагировала на слухи о разводе с артистом

      На Украине допустили закрытие части университетов из-за дефицита студентов

      В трех российских регионах произошло землетрясение

      Сильное землетрясение произошло в районе озера Байкал

      Новый начальник ГУ Росгвардии по Москве пообещал полноценную безопасность города

      Россиянам назвали подешевевшие в январе автомобили

      Украинская теннисистка высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2024

      Бузова снялась в шубе за 26 миллионов рублей

      В МИД Испании заявили о застое в ситуации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости