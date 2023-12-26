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14:36, 26 декабря 2023Спорт

Призыв украинской теннисистки к россиянам о бойкоте Игр-2024 назвали провокацией

Чесноков назвал провокацией призыв украинки Цуренко к россиянам о бойкоте Игр

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил призыв украинской теннисистки Леси Цуренко к россиянам о бойкоте Олимпийских игр-2024. Его цитирует ТАСС.

Чесноков назвал слова спортсменки провокацией и ерундой. «Вообще, любые заявления Цуренко нужно делить надвое. Она постоянно кому-то врет», — добавил он.

Ранее Цуренко сочла, что россияне должны бойкотировать турнир в знак солидарности с недопущенными соотечественниками. «Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — отметила она.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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