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09:25, 26 декабря 2023Спорт

Украинская теннисистка осудила допуск россиян на Олимпийские игры-2024

Украинка Цуренко заявила, что россияне должны смотреть Игры-2024 по телевизору

Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters

Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры-2024. Ее слова приводит Sportowe Fakty.

Цуренко осудила решение Международного олимпийского комитета (МОК). «Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — заявила она. По ее мнению, россияне должны бойкотировать турнир в знак солидарности с недопущенными соотечественниками.

8 декабря на Украине рассказали о возможном бойкоте Игр-2024 после допуска россиян и белорусов. При этом исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный опроверг это заявление.

Ранее МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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