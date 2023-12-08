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20:37, 8 декабря 2023Спорт

На Украине высказались о бойкоте Олимпийских игр-2024 после допуска россиян

Украина позднее примет решение по участию в Играх-2024 после допуска россиян

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В Министерстве молодежи и спорта Украины отреагировали на допуск россиян на Олимпийские игры-2024. Слова исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного приводятся в Telegram-канале организации.

Бедный осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) и назвал его безответственным. «Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», — заявил он, таким образом не исключив возможность бойкота турнира.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

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      Андрей Стрельцов
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