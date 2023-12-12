Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Сегодня
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Сегодня
04:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Сегодня
05:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
00:24, 12 декабря 2023Спорт

Украина сделала новое заявление по участию в Олимпиаде-2024

Министр спорта Матвей Бедный: Украина будет участвовать в Олимпиаде-2024

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сделал новое заявление по участию страны в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал «Рада».

Бедный заявил, что страна будет участвовать в соревнованиях. Он назвал Олимпиаду мощной площадкой для обсуждения спецоперации, которую нецелесообразно терять. «У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», — подчеркнул политик.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

После этого на Украине заявили, что не исключают вариант с бойкотом Игр-2024. В стране добавили, что примут решение об участии в турнире позднее.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовом заражении солдат ВСУ опасной инфекцией

      Столичный врач раскрыла разницу в менталитете москвичей и казахов

      Украина сделала новое заявление по участию в Олимпиаде-2024

      В России заявили о снижении поддержки Киева украинцами

      Европейские чиновники обратятся к Конгрессу с просьбой помочь Украине

      Дуэль российского и украинского танков на короткой дистанции попала на видео

      Аргентина проведет саммит по Украине в 2024 году

      Конгресс не запланировал рассмотрение помощи Киеву во время визита Зеленского

      МИД Венгрии заявил о неготовности ЕС к переговорам о вступлении Украины

      Зеленский в США раскритиковал Конгресс и вновь попросил оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости