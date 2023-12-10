На Украине вновь высказались о бойкоте Олимпиады-2024 из-за допуска россиян

Украина не исключила отказ от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян

В Министерстве молодежи и спорта Украины вновь высказались об участии в Олимпийских играх-2024 после допуска россиян. Слова исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Матвея Бедного приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал «Рада».

«Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении», — заявил он. Бедный добавил, что если Международный олимпийский комитет (МОК) будет поддерживать россиян, то нельзя исключать пропуск турнира украинскими спортсменами.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.