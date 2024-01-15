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16:39, 15 января 2024Спорт

Врач оценила пользу микротренировок

Врач Меган Визер заявила, что микротренировки полезны для здоровья

Фото: Caley Vanular / Reuters

Врач-физиотерапевт Меган Визер оценила пользу микротренировок. Ее слова приводит Fortune.

Специалист рассказала, что даже небольшие периоды активности оказывают положительное влияние на здоровье. «У вас уже есть привычки, такие как утренний перерыв на кофе. Поэтому, когда вы ждете, пока заварится кофе, займитесь каким-нибудь движением», — заявила она.

Слова Визер также подтверждают исследования. Команда ученых из штата Онтарио (США) изучала, могут ли 20-секундные энергичные подъемы по лестнице три раза в день, выполняемые три дня в неделю, улучшить кардиореспираторную работоспособность. Через шесть недель выяснилось, что она увеличилась примерно на пять процентов.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала лучшие упражнения для улучшения настроения. Она предложила заняться ходьбой и йогой.

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      Андрей Стрельцов
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