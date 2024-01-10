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18:16, 10 января 2024Спорт

Врач назвала легкие упражнения для улучшения настроения

Эндокринолог Павлова заявила, что ходьба и йога улучшают настроение

Фото: Carl Barcelo / Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала лучшие упражнения для улучшения настроения. Ее слова приводит «Доктор Питер».

Врач заявила, что подобным эффектом обладают легкие упражнения, такие как ходьба и йога. Она подчеркнула, что согласно исследованиям небольшая зарядка или прогулка улучшают самоконтроль человека, повышают многозадачность и положительно влияют на рабочую память.

В частности, полезной может быть скандинавская ходьба, быстрая ходьба или подъем и спуск по лестнице. Кроме того, рекомендуется заниматься интервальной ходьбой, при которой человек переходит с быстрого на медленный темп. Еще одним видом занятий может стать ходьба с отягощениями, например, с рюкзаком с грузом.

В октябре инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов назвал простые упражнения для поднятия настроения. Он посоветовал делать разные виды наклонов, а также выпады.

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      Анастасия Борисова
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