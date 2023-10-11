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18:18, 11 октября 2023Спорт

Названы простые упражнения для поднятия настроения

Фото: Taylor Harding / Unsplash

Инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов назвал простые упражнения для поднятия настроения. Его слова приводит «Доктор Питер».

Для начала нужно встать, поставив ноги на ширине плеч. Правой рукой необходимо потянуться вниз к левой ступне, а затем вернуться в исходное положение. То же самое повторить с другой стороной. При следующем упражнении нужно поставить ноги вместе, а руки сложить в замок на уровне груди. Далее сделать шаг в сторону и сесть в присед. Затем выпрямиться и вернуться в исходное положение.

При последнем нужно оставить ноги на ширине плеч, а руки сложить в замке на уровне груди. Правым коленом необходимо потянуться к левому локтю и вернуться в исходное положение. Далее левым коленом потянуться к правому локтю.

9 октября заведующая кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии» Университета «Синергия» Елена Силина назвала способы найти идеального фитнес-тренера. Эксперт заявила, что нужно выбрать человека, который сможет мотивировать на занятия спортом и заставить получить нужный результат от тренировок.

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    Анастасия Борисова
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