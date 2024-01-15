Вратарь «Динамо» сравнил красоту девушек в России и США

Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что в России девушки красивее, чем в США

Голкипер московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук сравнил красоту девушек в России и в США. Его слова приводит Sport24.

По словам игрока, россиянки однозначно выигрывают, а он никогда не встречал красивых американок. «В США есть симпатичные девушки, но они приехали в Штаты из других стран», — подчеркнул он.

Ранее Лещук сравнил жизнь в Москве и в США. Футболист отметил, что в российской столице жить лучше, но за всю страну он говорить не может.

Лещук выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2023/2024 он провел за бело-голубых семь матчей в чемпионате России, в которых пропустил шесть мячей.