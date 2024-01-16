Apple отключит популярную функцию своих часов

9to5Mac: Apple отключит пульсоксиметр в часах, продаваемых в США

Корпорация Apple отключит функцию измерения кислорода в крови в своих часах, продаваемых в США. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Чтобы исключить запрет на продажу устройств, компания отключит спорную функцию в смарт-часах. Об этом стало известно от юристов фирмы Masimo, из-за иска которой продажи Apple Watch в США запретили в декабре 2023 года. Ранее Комиссия по международной торговле США (USITC) наложила бан на умные часы из-за нарушения патента Masimo, связанного с пульсоксиметром.

По словам журналистов, популярная функция будет недоступна только в часах, продаваемых на территории США. У пользователей, которые приобрели гаджеты до запрета, опция будет работать.

Позже в Apple заявили, что функция определения уровня кислорода в крови будет работать в новых часах бренда до момента, пока апелляционный суд США рассматривает дело.

27 декабря Федеральный апелляционный суд приостановил запрет на продажу и импорт Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2. По словам специалистов, окончательный запрет на продажу могут отложить на несколько месяцев.