The Verge: продажи Apple Watch в США возобновили после приостановки запрета

В США приостановили запрет на продажу часов Apple Watch нового поколения. Об этом сообщает издание The Verge.

27 декабря Федеральный апелляционный суд приостановил запрет на продажу и импорт Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2. В ряде офлайн-магазинов корпорации продажи умных часов уже возобновили.

В настоящий момент вопрос нарушения патентов рассматривают специалисты Погранично-таможенной службы США (USCBP), которые примут решение по ситуации 12 января. По словам журналистов, окончательный запрет на продажу могут отложить на несколько месяцев.

Представитель Apple Никки Ротберг поприветствовал решение властей США. «Команды Apple на протяжении многих лет неустанно работали над разработкой технологии, которая предоставляет пользователям лучшие в отрасли функции охраны здоровья, хорошего самочувствия и безопасности», — отметил Ротберг.

Запрет на продажу Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 был вынесен в США в конце декабря из-за нарушения патентов компании Masimo. На другие модели умных часов бренда запрет не распространяется.