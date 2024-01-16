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00:05, 17 января 2024Мир

Еще один кандидат в президенты США вышел из предвыборной гонки

Кандидат в президенты США Аса Хатчинсон вышел из предвыборной гонки
СюжетПрезидентские выборы в США
Аса Хатчинсон

Аса Хатчинсон. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Губернатор американского штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил, что прекращает участие в президентской гонке. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он принял такое решение на фоне победы своего конкурента Дональда Трампа по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) Республиканской партии в Айове. «Сегодня я объявляю о прекращении моей президентской кампании и направляюсь обратно в Арканзас», — отметил кандидат.

Ранее еще один кандидат в президенты США, американский предприниматель Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал бывшего американского лидера Трампа.

10 декабря президент США Джо Байден заявил, что победа его предшественника Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний глава Белого дома считает, что он угрожает американской демократии.

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      Марина Совина
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