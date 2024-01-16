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11:52, 16 января 2024Спорт

Хабиб Нурмагомедов оценил возможность возвращения в UFC

Бывший российский боец Хабиб Нурмагомедов опроверг возможное возвращении в UFC

Фото: Per Haljestam / Reuters

Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вновь оценил возможность возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Его слова доступны на странице спортсмена в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Нурмагомедов опроверг возможное возвращение в UFC. «UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400», — написал он.

Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе 14 апреля 2024 года. Промоушен пытается привлечь к участию в юбилейном ивенте действующих и бывших звездных бойцов. В рамках UFC 300 заявлены поединки Чарльз ОливейраАрман Царукян, Иржи Прохазка — Александр Ракич, Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг и другие. При этом участники главного и соглавного боев не определены.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что ему предлагали 40 миллионов долларов за возвращение в октагон. «Но для меня это не самое главное, не самое важное. Завершить карьеру было непростым решением, но если он принято — все, конец», — подчеркнул он.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

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