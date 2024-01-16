Капелло оценил увольнение Моуринью и вспомнил о России

Тренер Капелло об увольнении Моуринью: нечто подобное произошло со мной в России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил увольнение португальца Жозе Моуринью из итальянской «Ромы». Его слова приводит Football Italia.

Специалист вспомнил, что нечто подобное произошло с ним в России. «Я направлялся в аэропорт после поражения от Австрии, когда мне позвонили и сказали, что все закончено. Но это была Россия», — заявил Капелло.

16 января стало известно, что Моуринью покинул пост главного тренера, который занимал с 2021 года. Отмечалось, что смена тренерского состава отвечает текущим интересам команды. Пост португальца занял бывший футболист команды Даниэле Де Росси.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. При нем команда завоевала право выступить в финальной части чемпионата мира-2014. Контракт с итальянцем был расторгнут после поражения команды от Австрии со счетом 0:1 в отборочном цикле Евро-2016.