Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
1:0
2-й сет
live
Вероника Кудерметова
Australian Open — парный разряд (ж)
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Онс Жабер
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
Australian Open (ж)
Аранча Рус
18 января
03:00 (Мск)
Анна Калинская
Australian Open (ж)
11:36, 16 января 2024Спорт

Моуринью уволили из «Ромы»

Жозе Моуринью уволили с поста главного тренера «Ромы»

Фото: Fabrizio Corradetti / IMAGO / IPA Agency / Globallookpress.com

Жозе Моуринью уволили с поста главного тренера «Ромы». Об этом сообщается на сайте команды.

«Мы хотели бы поблагодарить Жозе за его энтузиазм и усилия с момента его прибытия в клуб», — говорится в заявлении. Отмечается, что смена тренерского состава отвечает текущим интересам команды.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций сезона-2021/2022, а также вышла в финал Лиги Европы в сезоне-2022/2023.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы. Специалист возглавлял «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридский «Реал», «Интер», «Порту» и «Бенфику», но никогда не работал с национальными командами.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я обещал, я сделал». Сгоревший склад Wildberries мог поджечь работник: он написал об этом до пожара

      Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

      Туристки пришли в священное место Таиланда в шортах и разозлили местных жителей

      В России заметили рост числа сдающихся в плен солдат ВСУ

      Стало известно о сотнях работающих в интересах ВСУ спутников НАТО

      Женщина нашла медведя в подвале и убедила его уйти при помощи нафталина

      Моуринью уволили из «Ромы»

      Диетолог оценил плюсы и минусы популярной диеты

      Лукашенко обсудит военную доктрину Белоруссии

      Названы неожиданные выгоды России от изменения климата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости