Моуринью уволили из «Ромы»

Жозе Моуринью уволили с поста главного тренера «Ромы»

Жозе Моуринью уволили с поста главного тренера «Ромы». Об этом сообщается на сайте команды.

«Мы хотели бы поблагодарить Жозе за его энтузиазм и усилия с момента его прибытия в клуб», — говорится в заявлении. Отмечается, что смена тренерского состава отвечает текущим интересам команды.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций сезона-2021/2022, а также вышла в финал Лиги Европы в сезоне-2022/2023.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы. Специалист возглавлял «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридский «Реал», «Интер», «Порту» и «Бенфику», но никогда не работал с национальными командами.