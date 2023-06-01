«Севилья» выиграла Лигу Европы сезона-2022/2023 в серии пенальти у Ромы

Испанская «Севилья» выиграла Лигу Европы сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече, прошедшей в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», команда оказалась сильнее итальянской «Ромы» в послематчевой серии пенальти. В основное время первый мяч на 34-й минуте забил полузащитник римлян Пауло Дибала. На 55-й минуте Севилья сравняла счет благодаря автоголу защитника Джанлуки Манчини.

В полуфинале «Севилья» выбила туринский «Ювентус», а «Рома» — немецкий «Байер».

Испанский клуб обновил собственный рекорд, завоевав трофей в седьмой раз в своей истории. Дважды «Севилья» становилась победительницей Кубка УЕФА, а после изменения формата турнира в 2009 году еще пять раз добивалась победы.

Лига Европы — второй по значимости клубный турнир Старого света после Лиги чемпионов. Победитель ЛЧ определится в финальном матче 10 июня. В нем сыграют итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».