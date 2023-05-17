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23:52, 17 мая 2023Спорт

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов
Бернарду Силва

Бернарду Силва. Фото: Molly Darlington / Reuters

«Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 4:0. В первом тайме хавбек хозяев Бернарду Силва оформил дубль. Затем на 76-й минуте защитник мадридцев Эдер Милитао забил мяч в свои ворота. В добавленное ко второму тайму время Хулиан Альварес упрочил лидерство горожан.

Первая игра команд завершилась вничью 1:1. Таким образом, по результатам двух встреч «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером». В полуфинальной серии команда оказалась сильнее «Милана».

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Матч состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ксения Курашкина
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