«Интер» обыграл «Милан» со счетом 1:0 и вышел в финал Лиги чемпионов

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ответном матче команда обыграла «Милан». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи форврда Ромелу Лукаку.

Первая встреча команд прошла 10 мая и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Интера». Голами на 8-й и 11-й минуте отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Соперником миланской команды станет сильнейший в паре «Реал» — «Манчестер Сити», первый матч которых завершился ничьей (1:1).

Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.