«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

«Реал» сыграл вничью 1:1 с «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» сыграл вничью «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 36-й минуте забил форвард хозяев Винисиус Жуниор. Затем на 67-й минуте Кевин Де Брейне помог хозяевам сравнять счет.

Второй матч команды проведут 17 мая в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары встретится в финале с победителем противостояния между «Миланом» и «Интером».

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.