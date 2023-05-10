Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Маяр Шериф Ахмед Шериф
1:2
Завершен
Анна Блинкова
Рим (ж)
Реал Мадрид
1:1
Завершен
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Сегодня
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Сиэтл Кракен
Сегодня
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
13:30 (Мск)
Сара Эррани
Рим (ж)
00:06, 10 мая 2023Спорт

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

«Реал» сыграл вничью 1:1 с «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Родриго (слева) и Винисиус Жуниор (справа)

Родриго (слева) и Винисиус Жуниор (справа). Фото: Juan Medina / Reuters

Мадридский «Реал» сыграл вничью «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 36-й минуте забил форвард хозяев Винисиус Жуниор. Затем на 67-й минуте Кевин Де Брейне помог хозяевам сравнять счет.

Второй матч команды проведут 17 мая в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары встретится в финале с победителем противостояния между «Миланом» и «Интером».

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Рогов объяснил причину отсутствия тяжелой техники на Параде Победы
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
В Латвии празднующих 9 мая привлекли к уголовной ответственности
Французский историк заявил о реабилитации фашизма на Западе
В Белоруссии назвали дикостью инцидент с возложением венков в Варшаве
Трамп обвинил демократов в дезинформации
В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Москвичи высказались о стационарных телефонах в квартирах
Швеция прокомментировала информацию о передаче истребителей Украине
Стало известно о смертельном отравлении десятков бойцов ВСУ пельменями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.