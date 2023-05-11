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00:02, 11 мая 2023Спорт

«Интер» обыграл «Милан» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

«Интер» со счетом 2:0 обыграл «Милан» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

«Интер» обыграл «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами на 8-й и 11-й минуте отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. На 31-й минуте игры судья Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота «Милана», однако изменил решение после проверки эпизода с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Джеко стал одним из самых возрастных авторов гола в истории плей-офф Лиги чемпионов. Он поразил ворота соперников в возрасте 37 лет и 54 дней. Рекорд на данный момент принадлежит бывшему форварду «Манчестер Юнайтед» Райану Гиггсу, который в 2011-м году забил «Байеру» в возрасте 37 лет и 148 дней.

Второй матч «Милан» и «Интер» проведут 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ксения Курашкина
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