Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
1:0
2-й сет
live
Вероника Кудерметова
Australian Open — парный разряд (ж)
Барыс
2:0
2-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Онс Жабер
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
Australian Open (ж)
Аранча Рус
18 января
03:00 (Мск)
Анна Калинская
Australian Open (ж)
17:46, 16 января 2024Спорт

Костя Цзю предостерег Милохина перед дебютным боем

Костя Цзю заявил, что не советует блогеру Дане Милохину заниматься боксом
Даня Милохин. Архивное фото

Даня Милохин. Архивное фото . Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю предостерег блогера Даню Милохина перед дебютным боем. Его слова приводит Sport24.

Экс-спортсмен заявил, что у 22-летнего Милохина нет перспектив в профессиональном боксе. По его мнению, блогеру стоит заняться усердной подготовкой и нанять правильный тренерский состав. «Если Даня проведет один бой и чисто для понтов, то не советую ему идти в бокс», — подчеркнул Цзю.

14 января тренер Зорик Степанян рассказал о подготовке Милохина к дебюту в боксе. Специалист заявил, что перед поединком блогер проводит тренировки и спарринги, упор сделан на технико-тактическую подготовку.

Милохин проведет поединок с индийским блогером Аджмалом Ханом 16 февраля. Бой пройдет на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин впервые высказался о людях без штанов «на каких-то мероприятиях»

      В сети восхитились моложавой внешностью 90-летней актрисы на «Эмми»

      Британская нефтяная компания остановит все операции в Красном море

      В России призвали ввести компенсации пассажирам при овербукинге

      Похудевшая на 35 килограммов актриса раскрыла причину набора лишнего веса

      Зеленский остался недоволен санкциями против России

      В Кировоградской области Украины сообщили о взрыве

      В России разработают защиту для машин спецслужб

      Костя Цзю предостерег Милохина перед дебютным боем

      На Украине рассказали о ситуации на заблокированной границе с Польшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости