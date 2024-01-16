Костя Цзю предостерег Милохина перед дебютным боем

Костя Цзю заявил, что не советует блогеру Дане Милохину заниматься боксом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю предостерег блогера Даню Милохина перед дебютным боем. Его слова приводит Sport24.

Экс-спортсмен заявил, что у 22-летнего Милохина нет перспектив в профессиональном боксе. По его мнению, блогеру стоит заняться усердной подготовкой и нанять правильный тренерский состав. «Если Даня проведет один бой и чисто для понтов, то не советую ему идти в бокс», — подчеркнул Цзю.

14 января тренер Зорик Степанян рассказал о подготовке Милохина к дебюту в боксе. Специалист заявил, что перед поединком блогер проводит тренировки и спарринги, упор сделан на технико-тактическую подготовку.

Милохин проведет поединок с индийским блогером Аджмалом Ханом 16 февраля. Бой пройдет на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.