Тренер Милохина рассказал о подготовке блогера к дебюту в боксе

Тренер Степанян заявил, что Милохин покажет красивый бокс в поединке с Ханом

Тренер Зорик Степанян рассказал о подготовке блогера Дани Милохина к дебюту в боксе. Его слова приводит Sport24.

Степанян заявил, что они не выбирали соперника — получилось договориться с блогером Аджмалом Ханом. «Нам с Даней без разницы с кем боксировать и кого бить», — отметил тренер.

Специалист подчеркнул, что перед поединком Милохин проводит тренировки и спарринги, упор сделан на технико-тактическую подготовку. «Покажем с Милохиным всем вам сюрприз, красивый бокс и то, чему научились за время тренировок!» — добавил Степанян.

Ранее стало известно, что 22-летний Милохин проведет поединок с Ханом 16 февраля. Бой пройдет на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.