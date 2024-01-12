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12:38, 12 января 2024Спорт

Милохин проведет дебютный боксерский поединок

Блогер Милохин проведет боксерский бой против Хана на турнире в Дубае 16 февраля

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер Даня Милохин проведет дебютный боксерский поединок. Об этом сообщается в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) турнира ALPHA FIGHT SERIES.

Соперником Милохина стал блогер Аджмал Хан. Бой пройдет 16 февраля на турнире в Дубае.

Ранее Милохин признался, что хочет стать профессиональным бойцом ММА. «Мне хочется в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — заявил он.

После этого Усман Нурмагомедов ответил на вызов блогера. Спортсмен отметил, что не понял, кого конкретно Милохин имел в виду: его или другого брата Хабиба, Умара Нурмагомедова.

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