Медведева рассказала об отношении к алкоголю

Фигуристка Медведева назвала большим табу употребление алкоголя во время карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала «Дорожному радио» об отношении к алкоголю. Запись эфира доступна в группе программы «Посиделки» в «Одноклассниках».

Медведева назвала большим табу употребление алкоголя во время карьеры. «Никотин и алкоголь не считаются допингом, но это отражается на физических показателях. Тебе надо готовиться к чемпионатам мира и Европы, а ты гробишь здоровье алкоголем», — рассказала спортсменка. Она отметила, что позволила себе выпивать только после завершения карьеры.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.

Ранее чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, что может позволить себе публиковать фото с любимым алкоголем в социальных сетях. «Почему я должна это скрывать?» — задалась вопросом фигуристка.