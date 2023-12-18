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19:07, 18 декабря 2023Спорт

Туктамышева рассказала о публикации фото с алкоголем в соцсетях

Туктамышева рассказала, что может выставить в социальных сетях любимый алкоголь

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала в подкасте «Go учиться» о том, как выбирает фотографии для социальных сетей.

27-летняя спортсменка поделилась, что старается ответственно подходить к публикациям из-за большого количества поклонников, в том числе детей и подростков. «Но все равно могу выставить алкоголь, вино или пиво, потому что я люблю это, что тут скрывать? И почему я должна это скрывать?» — спросила она.

22 октября Туктамышева объявила, что приняла решение взять паузу в спортивной карьере. Фигуристка пропустит сезон-2023/2024. «Буду проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — рассказала она.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряным призером. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.

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      Андрей Стрельцов
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