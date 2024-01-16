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10:35, 16 января 2024Забота о себе

Названы способы избежать нежелательных последствий после похода к косметологу

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

К каждой косметологической процедуре необходимо готовиться, чтобы избежать проблем после похода к специалисту, заверила дерматолог Алина Купцова. В беседе с «Лентой.ру» косметолог назвала способы избежать нежелательных последствий после уходовых процедур.

По ее словам, на чистку лица нельзя отправляться с кожными воспалениями, иначе можно получить рубцы. Сначала необходимо подобрать схему лечения акне с дерматологом и только после излечения от воспаления можно удалять ороговевшие участки кожи, предупредила специалистка.

Проведение агрессивных кислотных пилингов без подготовки и коррекции домашнего ухода может привести к появлению раздражения, расширению сосудов, ожогам и посттравматической пигментации

Алина Купцовадерматолог, косметолог

Лазерное омоложение и фототерапия на коже с пигментацией без предварительной подготовки может спровоцировать усиление и углубление залегания меланина. Это, в свою очередь, усложнит процедуру по избавлению от пигментации в дальнейшем, продолжила собеседница «Ленты.ру».

«При избыточном отложении пигмента дерматолог-косметолог заранее назначает для ежедневного домашнего ухода препараты, блокирующие вызывающие потемнение кожи ферменты. И только после этого можно безопасно идти на осветляющие процедуры», — объяснила Купцова.

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Также врач предупредила, что без подготовки нельзя проводить агрессивную шлифовку кожи, если на ней имеются ямки после акне. Иначе можно ухудшить состояние кожи и получить еще более заметные рубцы. «К тому же при попытке сравнять кожу вокруг рубца лазером могут появиться ожоги, трудноотделяемые гнойные корки и воспаление кожи», — подытожила специалистка, призвав всегда консультироваться с дерматологом перед всеми косметологическими процедурами.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова предупредила об опасности самостоятельного обрезания кутикулы. По словам специалистки, срезать кутикулу нужно у проверенных профессионалов в салонах, где ногти предварительно обработают специальными составами.

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