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12:54, 16 января 2024Экономика

Названо условие роста цен на нефть выше 100 долларов за баррель

Аналитик Демидов допустил рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Прогнозировать рост цены на нефть на фоне конфликтов на Ближнем Востоке невозможно, рассказал «Ленте.ру» независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Однако он допустил подорожание нефти до уровня выше 100 долларов за баррель и назвал условие, при котором стоимость черного золота может резко вырасти.

По словам аналитика, прогнозировать рост цены на нефть сложно, так как в уравнении стоимости есть не только покупатели и производители, но и трейдеры, которые заинтересованы в высокой прибыли вне зависимости от конъюнктуры рынка.

Он напомнил, что во время арабо-израильского конфликта в 1973 году цена на нефть выросла на 30 процентов за месяц и в три раза после объявления нефтяного эмбарго против Израиля и его союзников.

«Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября, но у цены на нефть с тех пор ниспадающий тренд (падение было до минус 18 процентов). Сейчас разница между ценой до конфликта и актуальной минус 10 процентов, что нелогично ввиду высоких рисков перекрытия Ормузского пролива, через который проходит до 20 процентов мировой нефти», — отметил эксперт.

Несмотря на это, можно уверенно сказать, что в случае вовлечения Ирана в конфликт цена на нефть вырастет существенно выше 100 долларов за баррель, но на сколько долго цена продержится там зависит от продолжительности и сложности конфликта

Владимир Демидованалитик

Демидов добавил, что ни производители, ни покупатели не заинтересованы в дорогой нефти, так как продавцы не смогут продать достаточный объем, а покупатели будут ждать низких цен.

В пятницу, 12 января, мировые цены на нефть резко выросли на фоне ударов США по Йемену. Так, фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent на лондонской бирже ICE превысили отметку в 80 долларов за баррель.

Ранее директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов говорил о том, что в случае втягивания в конфликт вокруг Йемена других стран региона, например выступления Ирана на стороне хуситов, можно будет ожидать перебоев с поставками нефти и значительного роста цен на энергоресурсы.

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      Екатерина Смирная
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