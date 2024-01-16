Названо условие роста цен на нефть выше 100 долларов за баррель

Аналитик Демидов допустил рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель

Прогнозировать рост цены на нефть на фоне конфликтов на Ближнем Востоке невозможно, рассказал «Ленте.ру» независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Однако он допустил подорожание нефти до уровня выше 100 долларов за баррель и назвал условие, при котором стоимость черного золота может резко вырасти.

По словам аналитика, прогнозировать рост цены на нефть сложно, так как в уравнении стоимости есть не только покупатели и производители, но и трейдеры, которые заинтересованы в высокой прибыли вне зависимости от конъюнктуры рынка.

Он напомнил, что во время арабо-израильского конфликта в 1973 году цена на нефть выросла на 30 процентов за месяц и в три раза после объявления нефтяного эмбарго против Израиля и его союзников.

«Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября, но у цены на нефть с тех пор ниспадающий тренд (падение было до минус 18 процентов). Сейчас разница между ценой до конфликта и актуальной минус 10 процентов, что нелогично ввиду высоких рисков перекрытия Ормузского пролива, через который проходит до 20 процентов мировой нефти», — отметил эксперт.

Несмотря на это, можно уверенно сказать, что в случае вовлечения Ирана в конфликт цена на нефть вырастет существенно выше 100 долларов за баррель, но на сколько долго цена продержится там зависит от продолжительности и сложности конфликта Владимир Демидов аналитик

Демидов добавил, что ни производители, ни покупатели не заинтересованы в дорогой нефти, так как продавцы не смогут продать достаточный объем, а покупатели будут ждать низких цен.

В пятницу, 12 января, мировые цены на нефть резко выросли на фоне ударов США по Йемену. Так, фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent на лондонской бирже ICE превысили отметку в 80 долларов за баррель.

Ранее директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов говорил о том, что в случае втягивания в конфликт вокруг Йемена других стран региона, например выступления Ирана на стороне хуситов, можно будет ожидать перебоев с поставками нефти и значительного роста цен на энергоресурсы.

