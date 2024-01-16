НХЛ сделала заявление об участии россиянина Ничушкина в программе помощи игрокам

НХЛ подтвердила участие россиянина Ничушкина в программе помощи игрокам

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте сделала заявление о будущем российского форварда Колорадо Эвеланш Валерия Ничушкина.

Лига подтвердила, что нападающий примет участие в программе помощи игрокам. «Ничушкин будет недоступен для своего клуба на неопределенный период. Он вернется в команду после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду», — говорится в заявлении.

Об участии Ничушкина в программе стало известно ранее 15 января. Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, хоккеисты могут воспользоваться ей, чтобы справиться с психологическими проблемами.

Ничушкин в нынешнем сезоне провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 22 голами и 20 результативными передачами.