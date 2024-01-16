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10:53, 16 января 2024Россия

Опубликованы кадры с места падения обломков дронов в Воронеже

Воронежский губернатор Гусев показал снимки с места падения обломков дронов ВСУ

Кадр: РИА Новости

Опубликованы кадры с места падения обломков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Воронеже. Снимки показал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

На выложенных Гусевым кадрах видно, что балконы двух квартир в десятиэтажном доме пострадали от пожара, один из них выгорел. Также на фото попали выбитые стекла в ряде других квартир на нескольких этажах.

Кадр: РИА Новости

По площади стены дома видны отметины от попадания осколков беспилотников ВСУ. На снегу под окнами сложены обломки рам и антимоскитных сеток, выпавших после попытки атаки.

Гусев также уточнил, что общее число поврежденных после падения обломков беспилотников в Воронеже квартир в трех десятиэтажных домах составило 35.

Украина атаковала Воронеж беспилотниками в ночь на вторник, 16 января. Один из дронов упал в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице — в итоге пострадала девочка 2013 года рождения.

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      Марк Леонов
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