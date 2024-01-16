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13:23, 16 января 2024Экономика

Песков отказался комментировать вероятность проблем с бензином в России

Песков адресовал кабмину вопрос о запрете экспорта бензина после аварии на НПЗ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вопрос о возможном запрете на экспорт бензина после аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем (НПЗ) заводе «Лукойла» (НОРСИ) следует адресовать правительству. Таким образом на просьбу прокомментировать ситуацию ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он объяснил отказ тем, что будет некорректно забирать хлеб кабинета министров, потому что комментировать такие вопросы должны профильные министерства.

Накануне, когда власти признали проблемы, «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что запрет экспорта уже прорабатывается, хотя решение по его поводу еще не принято. Однако позднее источник ТАСС опроверг эту информацию, указав, что вопрос не обсуждали.

Нижегородский НПЗ является ключевым поставщиком Московского региона. Для замещения его объемов будут необходимы поставки с других предприятий, при этом, скорее всего, по железной дороге.

Причиной проблем стала вторая установка каталитического крекинга, для ремонта которой требуются комплектующие от западных производителей. Санкции исключают поставки оборудования напрямую, поэтому точные сроки ремонта не называются. В декабре выходила из строя и первая установка, но ее, пусть и на меньшей мощности, удалось запустить.

«Лукойл» уже прекратил отгрузку бензина за рубеж и обратился за помощью к другим нефтяным компаниям. По данным «Интерфакса», речь идет о поставках 200 тысяч тонн бензина АИ-95 в январе и феврале.

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      Платон Щукин
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