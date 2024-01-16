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17:50, 16 января 2024Ценности

Похудевшая на 35 килограммов актриса раскрыла причину набора лишнего веса

Фото: Yara Nardi / Reuters

Похудевшая на 35 килограммов известная австралийская актриса Ребел Уилсон раскрыла причину набора лишнего веса. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала в джакузи, расположенном на яхте, в черном слитном купальнике. При этом она собрала волосы в высокий пучок и дополнила свой внешний вид солнцезащитными очками. Кроме того, актриса призналась, что поправилась на 14 килограммов.

«Действительно тяжелая работа привела к тому, что из-за всего этого стресса я набрала 14 килограммов. Это заставляет меня чувствовать себя плохо», — подписала пост знаменитость.

В мае 2022 года артистка объяснила свое стремление похудеть. В интервью журналу People актриса рассказала, что желание стать стройнее появилось у нее в 2019 году после посещения врача, который должен был провести ей заморозку яйцеклеток.

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      Екатерина Ештокина
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