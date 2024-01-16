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14:30, 16 января 2024Забота о себе

Популярная певица рассказала об операции из-за предракового состояния

Певица Лиэнн Раймс перенесла операцию из-за предракового состояния

Фото: Amy Price / Globallookpress.com

Популярная американская певица Лиэнн Раймс рассказала, что перенесла операцию после того, как врачи диагностировали у нее предраковое состояние. Подробности о состоянии здоровья она сообщила в соцсетях, пишет People.

41-летняя певица уточнила, что во время планового осмотра у гинеколога у нее выявили аномалию в анализах. После дальнейших исследований, продолжила Раймс, врачи поставили ей диагноз дисплазия шейки матки высокой степени и предупредили о высоком риске развития рака. «Я проконсультировалась со своим врачом, и мы вместе решили, что наилучшим решением будет провести процедуру по удалению предраковых клеток высокой степени злокачественности», — рассказала Раймс.

Двукратная обладательница «Грэмми» отметила, что поделилась своей историей, чтобы призвать мужчин и женщин регулярно проходить обследования и делать скрининг. Она подчеркнула, что на ранних стадиях многие онкологические заболевания протекают бессимптомно, поэтому единственным способом профилактики являются здоровый образ жизни и визиты к врачу.

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