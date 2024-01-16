Популярный российский блогер пережил ураган на курорте и сравнил его с адом

Блогер Дава рассказал, что во время урагана на Маврикии ему было некуда бежать

Популярный российский блогер и рэпер Дава (настоящее имя — Давид Манукян), отдыхающий на Маврикии, рассказал о том, как пережил бушевавший на курорте ураган. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он сравнил последствия стихии с адом.

«Наш остров полностью затопило. Два дня мы жили как в аду», — поделился Манукян. Он также описал обстановку на курорте во время урагана словами «бежать было некуда».

Рано утром 16 января рядом с Маврикием прошел циклон «Белаль», вызвавший подтопления, сильный ветер и восьмиметровые волны. Сообщалось, что около трехсот российских туристов оказались в центре урагана в столице государства Порт-Луи. Отечественные отдыхающие также рассказали, что во время урагана снесло крышу их отеля, а номер залило водой.

Посольство России на Маврикии заявило, что никто из соотечественников не обращался за помощью. Диппредставительство также призвало отдыхающих на этом курорте туристов соблюдать меры предосторожности, поскольку в регионе все еще сохраняется опасность.