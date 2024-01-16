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19:38, 16 января 2024Россия

Появилось видео избиения кондуктора трамвая в Петербурге тремя подростками

МВД Санкт-Петербурга опубликовало видео избиения кондуктора трамвая подростками

Появилось видео нападения трех подростков — двух мальчиков 14 и 16 лет, а также 14-летней девочки — на кондуктора трамвая в Санкт-Петербурге. Запись опубликовало МВД по городу и Ленинградской области на своем сайте.

На кадрах видно, как один из подростков что-то говорит 59-летней женщине, после чего она пытается ударить его рукой, однако из-за ракурса непонятно, попала ли она по мальчику. Затем дети встают со своих мест и вступают с сотрудницей «Горэлектротранса» в перепалку, зажав ее в задней части трамвая. Все это снимает на видео девочка из компании нападавших, которая также ругается с кондуктором. Подробности ссоры неизвестны, так как на записи отсутствует звук.

В ходе конфликта девочка пытается ударить женщину, но ее оттаскивает спутник. Однако школьница вырывается и хватает кондуктора за волосы, после чего начинается драка, которую пытаются разнять пассажиры и водитель трамвая.

Как сообщили в МВД, полиция уже установила личности подростков. В данный момент сотрудники ведомства устанавливают остальные обстоятельства происшествия.

О драке подростков с кондуктором стало известно 15 января. По словам женщины, несовершеннолетние не оплатили проезд, из-за чего начался конфликт. Пострадавшая утверждает, что врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб теменной области и алопецию теменной области.

Ранее в Москве гражданин Узбекистана напал в автобусе на женщину-контролера. На записи с камер наблюдения видно, как россиянка подходит к сидящему мужчине, но тот резко встает и наносит ей удар в район головы. После этого мигрант скрывается с места происшествия.

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      Константин Лысяков
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