Путин обсудит с кабмином волнующие жителей Чукотки вопросы

Путин проведет совещание с кабмином и обсудит вопросы, поднятые жителями Анадыря

Президент России Владимир Путин 17 января проведет совещание с кабмином, на котором планируется обсудить вопросы, поднятые жителями Анадыря в ходе поездки главы государства на Чукотку. Об сообщается на сайте Кремля.

«17 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения — вопросы, поднятые в ходе общения главы государства с жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа», — говорится в сообщении.

Помимо этого, во время совещания будет рассмотрен еще ряд вопросов. С докладами президенту выступят министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Денис Мантуров, а также глава Минвостокразвития Алексей Чекунов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что после поездки на Чукотку Владимир Путин видел всю страну. «Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он видел всю Россию», — сказал представитель Кремля.