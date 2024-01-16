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14:24, 16 января 2024Бывший СССР

В России отреагировали на решение Латвии депортировать незрячую пенсионерку

Депутат Бутина: решение Латвии депортировать пенсионерку нарушает права человека

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Россия готова помочь незрячей 72-летней соотечественнице, которую власти Латвии решили депортировать из страны за незнание языка, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на намерение Риги.

«Своих мы не бросим и примем каждого. Наша страна давно приняла такое решение. Мы помогаем нашим соотечественникам, об этом неоднократно говорил наш президент. Безусловно, человека мы не бросим», — сообщила парламентарий.

Также Бутина заявила о готовности самостоятельно помочь незрячей пенсионерке в случае обращения родственников.

«Это вопиющий факт нарушения прав человека, о которых так твердит Запад. Это совершенно возмутительно», — заключила она.

Ранее посольство России в Риге сообщило, что власти Латвии решили депортировать из страны незрячую 72-летнюю пенсионерку за незнание языка. Отмечается, что с помощью родственников женщина начала собирать документы для продления вида на жительство еще в декабре 2022 года. Однако получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку в срок ей не удалось из-за очередей, затянувших процесс до ноября 2023 года. По вполне понятным причинам пенсионерка не набрала необходимое количество баллов по чтению и письму.

15 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позором депортацию пожилых людей из стран Балтии. Так он прокомментировал выдворение властями Латвии российского пенсионера Бориса Каткова, которого выгнали из страны под предлогом угрозы национальной безопасности.

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      Алена Шевченко
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