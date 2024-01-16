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14:55, 16 января 2024Силовые структуры

Родившую в СИЗО криптообменщицу Битмаму оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей криптообменщицу Битмаму, родившую в СИЗО

Фото: @bitmama888

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов 28-летней Валерии Федякиной, более известной как Битмама. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляция была подана на постановление о продлении срока содержания под стражей. 7 декабря Замоскворецкий районный суд Москвы продлил Битмаме арест. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, женщина выводила за рубеж наличные, обменивая их на криптовалюту. Известно, что по одному эпизоду ущерб составляет около семи миллиардов рублей.

27 декабря 2023 года фигурантка родила в спецроддоме, однако через три дня ее увезли обратно в изолятор. Ребенок был оставлен врачам. 11 января его вернули матери и предоставили им отдельную камеру, оборудованную для безопасной жизни новорожденного.

Федякину арестовали 24 сентября 2023 года.

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      Илона Палей
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