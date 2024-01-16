«Рома» объявила имя нового главного тренера после увольнения Моуринью
Даниэле Де Росси стал главным тренером «Ромы» после увольнения Жозе Моуринью
«Рома» объявила на сайте имя нового главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.
Пост занял бывший капитан и полузащитник Даниэле Де Росси, который играл в клубе на протяжении 18 лет. «Мы чувствуем, что лидерство и амбиции, которые всегда определяли его, могут оказаться решающими в достижении целей команды до конца сезона», — отметили в руководстве «Ромы». Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее 16 января стало известно, что Моуринью покинул пост главного тренера, который занимал с 2021 года. Отмечалось, что смена тренерского состава отвечает текущим интересам команды.
После 20 матчей «Рома» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды из Рима 29 очков.