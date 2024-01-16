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15:48, 16 января 2024Спорт

«Рома» объявила имя нового главного тренера после увольнения Моуринью

Даниэле Де Росси стал главным тренером «Ромы» после увольнения Жозе Моуринью

Фото: Andy Rain / Reuters

«Рома» объявила на сайте имя нового главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.

Пост занял бывший капитан и полузащитник Даниэле Де Росси, который играл в клубе на протяжении 18 лет. «Мы чувствуем, что лидерство и амбиции, которые всегда определяли его, могут оказаться решающими в достижении целей команды до конца сезона», — отметили в руководстве «Ромы». Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее 16 января стало известно, что Моуринью покинул пост главного тренера, который занимал с 2021 года. Отмечалось, что смена тренерского состава отвечает текущим интересам команды.

После 20 матчей «Рома» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды из Рима 29 очков.

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      Дарья Коршунова
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