Российский миллиардер погиб под лавиной. Что об этом известно?

Миллиардер Андрей Годунов погиб из-за схода лавины в Мурманской области

Российский миллиардер Андрей Годунов погиб в Хибинах Мурманской области из-за схода снежной лавины. Трагедия произошла 8 января, однако на опознание тела ушло некоторое время.

48-летний учредитель петербургской компании NBCom Group, специализирующейся на продаже и обслуживании техники Apple, вместе с 54-летним предпринимателем из Санкт-Петербурга Игорем Слонским отправились в поход на снегоходе в составе незарегистрированной группы. В походе участвовали пять человек на трех снегоходах, две машины попали под лавину. Одного из попавших под снежный завал туристов удалось спасти. По данным управления Следственного комитета по Мурманской области, тела мужчин обнаружили 8 января на горе Петрелиуса в районе ущелья Рамзай.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Для проведения поисковых работ к месту незамедлительно выдвинулись спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Дополнительно были направлены спасатели из Мурманска и Кировска. Всего на месте происшествия работал 51 человек и 29 единиц техники», — прокомментировали в региональном управлении МЧС.

Годунов был основателем крупного петербургского реселлера техники Apple

Годунов — учредитель петербургской NBCom Group (ООО «Энбиком Групп»), в которую входит один из крупнейших в России реселлеров техники Apple — компания iPort (ООО «Портативная техника»). Группа компаний объединяет магазины NB computers, фирменные магазины Samsung, брендшопы Sony Centre, сервисные центры iPort и Samsung и бизнес-пространство Resonance Space. Всего iPort насчитывает 27 магазинов и сервисных центров, 11 из них находятся в Санкт-Петербурге.

в 1,8 миллиарда рублей оценивались активы Годунова на 2022 год

По информации РБК, активы Годунова по состоянию на 2022 год оценивались в 1,8 миллиарда рублей. По некоторым данным, состояние Годунова в 2023 году оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.

Однако некоторые эксперты утверждают, что реальная цена бизнеса значительно ниже, так как головная компания может быть убыточной.

«По данным бухгалтерской отчетности, прибыль в размере чуть выше семи миллионов рублей была получена в последний раз в 2019 году, а с 2020 года компания фиксирует отрицательные показатели: по прибыли за 2022 год — минус 7,1 миллиона рублей. Поэтому можно предположить, что данные по выручке iPort в размере 4,6 миллиарда рублей не могут иллюстрировать в полной мере хорошее финансовое положение компании», — пояснил директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

За наследство миллиардера Годунова могут начаться споры

У Годунова остались жена и двое детей. Юристы не исключают, что если миллиардер не оставил завещания, за наследство могут начаться споры.

При этом даже при наличии завещания родственники могут попытаться признать его недействительным, заявил адвокат Forward Legal Евгений Зубков. Такое возможно, если бизнесмен указал в завещании иных лиц, помимо супруги и детей. Также не стоит забывать и о спорах с бизнес-партнерами, добавил он.

Показательный пример — история компании Natura Siberica. Ее основатель Андрей Трубников не оставил завещания, чем спровоцировал двухлетний спор между наследниками. Из-за разногласий руководство компании менялось дважды в течение года, 80 магазинов были закрыты на несколько недель, производство остановилось, возникли перебои с поставками, а сотрудникам сокращали зарплаты.